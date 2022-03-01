Мишустин возглавит оперштаб по противодействию санкциям
В своей работе новая структура уделит особое внимание мерам по поддержке отечественного бизнеса в условиях западных ограничений.
Премьер-министр Михаил Мишустин возглавит оперативный штаб по противодействию санкциям, а его заместителями будут первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом заявил во вторник сам глава правительства.
Он напомнил, что с 2018 года в стране работает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций.
"Теперь мы переводим работу комиссии в режим оперативного штаба. Руководить её работой буду лично, моими заместителями станут Андрей Рэмович Белоусов и Сергей Семёнович Собянин", — добавил он.
В своей работе оперштаб уделит особое внимание мерам по поддержке отечественного бизнеса в условиях санкций.
"Для системообразующих предприятий сформировано две группы мер — это точечная помощь тем, кто окажется в сложном положении из-за санкций, и мероприятия общего характера", — проанонсировал Мишустин.
Он также сообщил о планах временно ограничить иностранному бизнесу выход из российских активов, а также рассмотреть предложения Минфина по амнистии капиталов.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции.
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