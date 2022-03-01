Мишустин возглавит оперштаб по противодействию санкциям

В своей работе новая структура уделит особое внимание мерам по поддержке отечественного бизнеса в условиях западных ограничений.

Премьер-министр Михаил Мишустин возглавит оперативный штаб по противодействию санкциям, а его заместителями будут первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом заявил во вторник сам глава правительства.

Он напомнил, что с 2018 года в стране работает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций.

"Теперь мы переводим работу комиссии в режим оперативного штаба. Руководить её работой буду лично, моими заместителями станут Андрей Рэмович Белоусов и Сергей Семёнович Собянин", — добавил он.

В своей работе оперштаб уделит особое внимание мерам по поддержке отечественного бизнеса в условиях санкций.

"Для системообразующих предприятий сформировано две группы мер — это точечная помощь тем, кто окажется в сложном положении из-за санкций, и мероприятия общего характера", — проанонсировал Мишустин.