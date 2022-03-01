Лавров заявил, что Запад потерял контроль в стремлении сорвать свою злость на России
Он напомнил, что Совет по правам человека должен продвигать дискуссии на основе взаимного уважения, без политизации и двойных стандартов, а также обеспечивать соблюдение общих ценностей.
Незаконные санкции в отношении России уже не ограничиваются финансово-экономическими запретами, они распространяются на культурную, спортивную, туристическую, образовательную и информационную сферы, на все контакты между людьми, констатировал глава российского МИД Сергей Лавров. По его мнению, Запад потерял над собой контроль в стремлении сорвать злость на России.
В ходе выступления на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) Лавров отметил, что европейские страны в своей политике односторонних рестриктивных мер пошли на разрушение всех ими же созданных институтов и правил, включая неприкосновенность собственности. Он напомнил, что роль СПЧ заключается в том, чтобы обеспечить приверженность "общим, а не чьим-то узким ценностям", продвигать дискуссии на основе взаимного уважения, без политизации и двойных стандартов. По его мнению, СПЧ не должен допускать использования правозащитной тематики для вмешательства во внутренние дела других стран.
"Только таким подходом необходимо руководствоваться, добиваясь справедливости в любых вопросах, затрагивающих ключевые интересы людей, их коренные права: идёт ли речь о позорном для Европы институте безгражданства, набирающем силу движении в пользу возрождения нацизма или об одержимости Запада политикой противоправных односторонних санкций, нацеленность которых на простых людей уже никто не пытается скрывать", — заявил Лавров.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада, Швейцария и Япония.
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