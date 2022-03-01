Лавров заявил, что Запад потерял контроль в стремлении сорвать свою злость на России

Незаконные санкции в отношении России уже не ограничиваются финансово-экономическими запретами, они распространяются на культурную, спортивную, туристическую, образовательную и информационную сферы, на все контакты между людьми, констатировал глава российского МИД Сергей Лавров. По его мнению, Запад потерял над собой контроль в стремлении сорвать злость на России.

В ходе выступления на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) Лавров отметил, что европейские страны в своей политике односторонних рестриктивных мер пошли на разрушение всех ими же созданных институтов и правил, включая неприкосновенность собственности. Он напомнил, что роль СПЧ заключается в том, чтобы обеспечить приверженность "общим, а не чьим-то узким ценностям", продвигать дискуссии на основе взаимного уважения, без политизации и двойных стандартов. По его мнению, СПЧ не должен допускать использования правозащитной тематики для вмешательства во внутренние дела других стран.