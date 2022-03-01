Подпавшие под санкции банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard

В пресс-службе Национальной системы платёжных карт сообщили, что российские банки, которые подпали под "блокирующие" санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard. Карты этих систем, выпущенные ранее, продолжат работать внутри России до истечения срока действия.

"Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас. По картам международных платёжных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться НСПК как обычно", — объяснили в пресс-службе и добавили, что средства всех клиентов банков на счетах сохранены, а все операции доступны.