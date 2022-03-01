Подпавшие под санкции банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard
Под "блокирующими" санкциями оказались ВТБ, Новикомбанк и "Открытие". Сбербанк будет внесён в санкционный список, но на него не распространяются "полные блокирующие санкции".
В пресс-службе Национальной системы платёжных карт сообщили, что российские банки, которые подпали под "блокирующие" санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard. Карты этих систем, выпущенные ранее, продолжат работать внутри России до истечения срока действия.
"Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас. По картам международных платёжных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться НСПК как обычно", — объяснили в пресс-службе и добавили, что средства всех клиентов банков на счетах сохранены, а все операции доступны.
Напомним, Mastercard заблокировала доступ к своей сети ряду финансовых институтов России. О каких именно организациях идёт речь, в заявлении платёжной системы не говорится. Поводом для западных санкций стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
Лента новостей
Обложка © Shutterstock