Мишустин пообещал дополнительную поддержку проектам в сфере импортозамещения
Выступая на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики, он отметил, что это направление, которое сейчас должно стать основным.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что бизнес, реализующий проекты в области импортозамещения, в связи с санкциями должен получить дополнительную поддержку.
В своём выступлении во время совещания по повышению устойчивости развития российской экономики глава кабмина отметил, что импортозамещение в настоящее время должно стать основным направлением деятельности.
"И бизнес, который занимается проектами в этой сфере, должен получить дополнительные меры поддержки", — добавил Мишустин.
Ране Лайф писал, что Мишустин возглавит оперштаб по противодействию санкциям. В своей работе новая структура уделит особое внимание мерам по поддержке отечественного бизнеса в условиях западных ограничений.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции.
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