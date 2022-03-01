Мишустин пообещал дополнительную поддержку проектам в сфере импортозамещения

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что бизнес, реализующий проекты в области импортозамещения, в связи с санкциями должен получить дополнительную поддержку.

В своём выступлении во время совещания по повышению устойчивости развития российской экономики глава кабмина отметил, что импортозамещение в настоящее время должно стать основным направлением деятельности.

"И бизнес, который занимается проектами в этой сфере, должен получить дополнительные меры поддержки", — добавил Мишустин.