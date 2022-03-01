Путин встретился с губернатором Петербурга Бегловым

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, что уверен в возможности окончательно решить вопрос с аварийным жильём в городе. Беседа прошла в очном формате в рабочем кабинете главы государства в Кремле без специальных антиковидных ограничений.

"Аварийное жильё в таком состоянии, что [этот вопрос] можно решить окончательно и прийти к хорошим, позитивным результатам", — сказал глава государства.

Путин также обсудил с Бегловым вопросы социально-экономического развития Северной столицы, включая строительный сектор.