Путин встретился с губернатором Петербурга Бегловым
Они в ходе беседы затронули вопросы социально-экономического развития Северной столицы, включая строительный сектор.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото © Kremlin
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, что уверен в возможности окончательно решить вопрос с аварийным жильём в городе. Беседа прошла в очном формате в рабочем кабинете главы государства в Кремле без специальных антиковидных ограничений.
"Аварийное жильё в таком состоянии, что [этот вопрос] можно решить окончательно и прийти к хорошим, позитивным результатам", — сказал глава государства.
Путин также обсудил с Бегловым вопросы социально-экономического развития Северной столицы, включая строительный сектор.
Ранее Путин осмотрел стройплощадку многофункционального комплекса зданий Национального космического центра в западной части Москвы. Вместе с ним на объект приехали мэр столицы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.