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1 марта, 11:38

Путин встретился с губернатором Петербурга Бегловым

Они в ходе беседы затронули вопросы социально-экономического развития Северной столицы, включая строительный сектор.

<p>Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, что уверен в возможности окончательно решить вопрос с аварийным жильём в городе. Беседа прошла в очном формате в рабочем кабинете главы государства в Кремле без специальных антиковидных ограничений.

"Аварийное жильё в таком состоянии, что [этот вопрос] можно решить окончательно и прийти к хорошим, позитивным результатам", — сказал глава государства.

Путин также обсудил с Бегловым вопросы социально-экономического развития Северной столицы, включая строительный сектор.

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Ранее Путин осмотрел стройплощадку многофункционального комплекса зданий Национального космического центра в западной части Москвы. Вместе с ним на объект приехали мэр столицы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Андрей Бражников

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