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1 марта, 13:08

Райффайзенбанк опроверг слухи о своём уходе с российского рынка

Ранее информацию о закрытии дочерней компании австрийского банка опубликовало агентство Reuters.

Райффайзенбанк не планирует уходить с российского рынка. Компания готова и дальше обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для клиентов в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Райффайзенбанк опровергает сообщение информационного агентства Reuters о возможном уходе с российского рынка", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Ранее Лайф писал о том, что американское издание Bloomberg представило список российских банков, которым грозит отключение от SWIFT. Уточнялось, что проект документа может измениться на фоне дискуссий между представителями правительств стран сообщества на встрече в Брюсселе.

Обложка © Shutterstock

Александра Васильева

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