Райффайзенбанк опроверг слухи о своём уходе с российского рынка

Райффайзенбанк не планирует уходить с российского рынка. Компания готова и дальше обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для клиентов в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Райффайзенбанк опровергает сообщение информационного агентства Reuters о возможном уходе с российского рынка", — говорится в сообщении пресс-службы.