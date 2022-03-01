Bloomberg представил список российских банков, которым грозит отключение от SWIFT

Проект документа может измениться на фоне дискуссий между представителями правительств стран сообщества на встрече в Брюсселе.

Евросоюз рассматривает возможность отключения от системы SWIFT ещё семи российских банков, включая ВТБ, "Россию" и "Открытие", а также Новикомбанка, Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на предварительный список.