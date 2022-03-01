Bloomberg представил список российских банков, которым грозит отключение от SWIFT
Проект документа может измениться на фоне дискуссий между представителями правительств стран сообщества на встрече в Брюсселе.
Евросоюз рассматривает возможность отключения от системы SWIFT ещё семи российских банков, включая ВТБ, "Россию" и "Открытие", а также Новикомбанка, Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на предварительный список.
Перечень включает ряд банков, к которым применены санкции, но уточняется, что Сбербанк и Газпромбанк в списке не фигурируют. Проект документа может измениться на фоне дискуссий между представителями правительств стран ЕС на встрече в Брюсселе, сообщило агентство.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Администрация SWIFT уже подтвердила готовность к антироссийским ограничениям.
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