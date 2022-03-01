Минобороны назвало число уничтоженных военных объектов Украины с начала "Операции Z"

Из них 395 танков и других боевых бронемашин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и миномётов.

Вооружённые силы России с начала "Операции Z" уничтожили в общей сложности 1325 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего Вооружёнными силами РФ поражено 1325 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них 43 пункта управления и узла связи украинских вооружённых сил", — уточнил офицер.