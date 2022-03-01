Минобороны назвало число уничтоженных военных объектов Украины с начала "Операции Z"
Работа авиации ВКС РФ. Фото © Минобороны России
Из них 395 танков и других боевых бронемашин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и миномётов.
Вооружённые силы России с начала "Операции Z" уничтожили в общей сложности 1325 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего Вооружёнными силами РФ поражено 1325 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них 43 пункта управления и узла связи украинских вооружённых сил", — уточнил офицер.
Уничтожено 395 танков и других боевых бронемашин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и миномётов Украины, отметил Конашенков.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.