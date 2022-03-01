Лыжник Клебо гарантировал себе "Большой хрустальный глобус", несмотря на досрочное завершение сезона

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо гарантировал себе победу в общем зачёте Кубка мира. Он получит "Большой хрустальный глобус" в третий раз за карьеру.

Клебо теоретически мог опередить только россиянин Александр Большунов, но наша команда в нынешнем сезоне больше выступать не будет. Сейчас у норвежца 1375 очков, Большунов идёт вторым (878).

При этом Клебо заявил, что нынешний сезон для него с большой долей вероятности завершён.

Во вторник стало известно, что тест Клебо на коронавирус дал положительный результат. Заболели и ещё несколько ведущих норвежских спринтеров — Эрик Валнес, Пол Голберг, Ховард Таугбель и Синдре Бьёрнестад Скар.

"Сезон для меня, скорее всего, окончен. Сосредоточусь на том, чтобы быстрее поправиться и вновь приступить к тренировкам", — цитирует Клебо NRK.