Лыжник Клебо гарантировал себе "Большой хрустальный глобус", несмотря на досрочное завершение сезона
На недавних Играх в Пекине он победил в личном и командном спринте.
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо гарантировал себе победу в общем зачёте Кубка мира. Он получит "Большой хрустальный глобус" в третий раз за карьеру.
Клебо теоретически мог опередить только россиянин Александр Большунов, но наша команда в нынешнем сезоне больше выступать не будет. Сейчас у норвежца 1375 очков, Большунов идёт вторым (878).
При этом Клебо заявил, что нынешний сезон для него с большой долей вероятности завершён.
Во вторник стало известно, что тест Клебо на коронавирус дал положительный результат. Заболели и ещё несколько ведущих норвежских спринтеров — Эрик Валнес, Пол Голберг, Ховард Таугбель и Синдре Бьёрнестад Скар.
"Сезон для меня, скорее всего, окончен. Сосредоточусь на том, чтобы быстрее поправиться и вновь приступить к тренировкам", — цитирует Клебо NRK.
Ранее Лайф сообщал, что российские лыжники не выступят на оставшихся до конца сезона этапах Кубка мира. В марте спортсменам оставалось провести гонки в норвежских Драммене и Осло, а также шведских Фалуне и Эстерсунде.
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