Баварская опера прекратила сотрудничество с Анной Нетребко и Валерием Гергиевым
Как отмечается, руководство приняло такое решение "в свете ужасной наступательной войны России на Украине и недостаточного дистанцирования".
Управляющий директор Баварской государственной оперы Серж Дорни заявил о прекращении сотрудничества со звездой мировой сцены Анной Нетребко и российским дирижёром Валерием Гергиевым.
"В свете ужасной наступательной войны России на Украине и недостаточного дистанцирования со стороны Валерия Гергиева и Анны Нетребко Баварская государственная опера отменяет существующее сотрудничество", — написал он в своём твиттере.
Ранее Лайф писал, что актёр Манучаров подвергся травле в Сети после того, как прокомментировал операцию РФ на Украине. Артист отметил, что вместо организации переговоров западные страны занимались милитаризацией Незалежной, Европа и США безответственно накачивали Украину оружием.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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