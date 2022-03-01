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Регион
Опубликовано 1 марта 2022, 12:42

Баварская опера прекратила сотрудничество с Анной Нетребко и Валерием Гергиевым

Как отмечается, руководство приняло такое решение "в свете ужасной наступательной войны России на Украине и недостаточного дистанцирования".

Управляющий директор Баварской государственной оперы Серж Дорни заявил о прекращении сотрудничества со звездой мировой сцены Анной Нетребко и российским дирижёром Валерием Гергиевым.

"В свете ужасной наступательной войны России на Украине и недостаточного дистанцирования со стороны Валерия Гергиева и Анны Нетребко Баварская государственная опера отменяет существующее сотрудничество", — написал он в своём твиттере.

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Ранее Лайф писал, что актёр Манучаров подвергся травле в Сети после того, как прокомментировал операцию РФ на Украине. Артист отметил, что вместо организации переговоров западные страны занимались милитаризацией Незалежной, Европа и США безответственно накачивали Украину оружием.

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Обложка © ТАСС / Юрий Белинский

Николь Вербер
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