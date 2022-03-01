Баварская опера прекратила сотрудничество с Анной Нетребко и Валерием Гергиевым

Как отмечается, руководство приняло такое решение "в свете ужасной наступательной войны России на Украине и недостаточного дистанцирования".

Управляющий директор Баварской государственной оперы Серж Дорни заявил о прекращении сотрудничества со звездой мировой сцены Анной Нетребко и российским дирижёром Валерием Гергиевым.

"В свете ужасной наступательной войны России на Украине и недостаточного дистанцирования со стороны Валерия Гергиева и Анны Нетребко Баварская государственная опера отменяет существующее сотрудничество", — написал он в своём твиттере.