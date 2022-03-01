85% россиян после снятия ковидных ограничений вернулись в фитнес-клубы

Почти 85% россиян после снятия ковидных ограничений с физкультурно-оздоровительных учреждений предпочли онлайн-занятиям возвращение к тренировкам в фитнес-клубах. Об этом свидетельствует совместное исследование Национального фитнес-сообщества и компании – производителя тренажёров Hasttings, оказавшееся в распоряжении "Газеты.ru".

Результаты исследования также показали, что во время пандемии более 70% респондентов впервые попробовали заниматься спортом в онлайн-режиме. 38% опрошенных россиян даже выделили для этого дома специальное место, а 22% приобрели новое спортивное оборудование. В целом пандемия положительно сказалась на желании людей уделять больше времени здоровому образу жизни. Более половины респондентов поменяли свои привычки, стали больше гулять, заниматься спортом и проводить чек-апы. Частыми посетителями фитнес-залов и покупателями спортивных тренажёров стали люди пенсионного возраста.

Согласно данным опроса, выше всего спрос на фитнес-услуги среди россиян в возрасте от 30 до 39 лет — 39,1%. Молодёжь проявляет меньше заинтересованности к спортивному образу жизни — 32,8%. Из респондентов в возрасте 40–60 лет регулярно тренируются в фитнес-клубах 28,10%, по сравнению с 2021 годом этот показатель увеличился на 4%.