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1 марта, 12:21

Команда СММ ОБСЕ эвакуирована из ДНР в Россию

Ранее сообщалось, что колонна автомобилей наблюдателей покидает Донецк и Луганск.

Все наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ эвакуированы из Донецкой Народной Республики в Россию. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Команда СММ ОБСЕ в полном составе эвакуирована с территории ДНР в Российскую Федерацию", — сказано в сообщении.

Ранее ОБСЕ эвакуировала большую часть своей миссии на Украине. Наблюдатели в Луганском и Донецком центрах патрулирования ожидали выезда через Россию. Утром 1 марта все автомобили миссии ОБСЕ начали покидать ДНР и ЛНР.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Shutterstock

Оксана Попова

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