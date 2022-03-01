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Опубликовано 1 марта 2022, 12:18
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Медведев в ответ на слова главы Минфина Франции об экономической войне намекнул на настоящую

Он саркастично назвал политика "каким-то французским министром", а также порассуждал о последствиях финансовых противостояний.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на заявление главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра о том, что Евросоюз планирует развернуть "тотальную" экономическую войну против России.

"Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие", — написал Медведев на своей странице в "Твиттере".

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Ранее глава Минфина Франции заявил о том, что Евросоюз будет вести тотальную экономическую и финансовую войну против России. При этом расплачиваться за последствия санкционных мер, по словам министра, придётся российскому народу. На угрозы ЕС о тотальной войне против России также отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, российская сторона уже всё понимала задолго до этого заявления французского министра Брюно Ле Мэра.

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Обложка © ТАСС / Штукина Екатерина

Николь Вербер
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