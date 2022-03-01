Пушилин призвал наносить на автомобили знак Z в поддержку операции в Донбассе

По его мнению, важно, чтобы как можно больше людей присоединились к этой инициативе, так как сила русского духа и залог победы заключаются в единстве.

Пушилин призвал соотечественников наносить на автомобили знак Z. © Telegram / Пушилин Д.В.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин призвал журналистов, блогеров, общественников и всех друзей Донбасса поддержать солдат, нанеся на свой автомобиль знак Z, который есть на российской военной технике, участвующей в "Операции Z" на Украине.

"Самое малое, что может сделать каждый для поддержки наших солдат на передовой, — нанести на свой автомобиль знак Z. Уже многие это сделали. Поддержка должна быть всеобщей. В таком единстве сила русского духа и залог нашей победы", — сказал Пушилин в видеообращении.