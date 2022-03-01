Пушилин призвал наносить на автомобили знак Z в поддержку операции в Донбассе
По его мнению, важно, чтобы как можно больше людей присоединились к этой инициативе, так как сила русского духа и залог победы заключаются в единстве.
Пушилин призвал соотечественников наносить на автомобили знак Z. © Telegram / Пушилин Д.В.
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин призвал журналистов, блогеров, общественников и всех друзей Донбасса поддержать солдат, нанеся на свой автомобиль знак Z, который есть на российской военной технике, участвующей в "Операции Z" на Украине.
"Самое малое, что может сделать каждый для поддержки наших солдат на передовой, — нанести на свой автомобиль знак Z. Уже многие это сделали. Поддержка должна быть всеобщей. В таком единстве сила русского духа и залог нашей победы", — сказал Пушилин в видеообращении.
По его мнению, сейчас важно, чтобы как можно больше людей присоединились к этой инициативе. Так люди смогут поддержать защитников, которые рискуют своей жизнью ради мирного и справедливого будущего.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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