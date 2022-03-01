Лавров потребовал от США "вернуть домой" ядерное оружие из Европы

По его словам, сохраняется порочная практика совместных миссий с участием неядерных стран НАТО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США забрать своё ядерное оружие и "вернуть его домой", а созданную для него инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать.

"Для нас неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие США. Сохраняется порочная практика "совместных ядерных миссий" с участием неядерных стран НАТО", — сообщил Лавров на конференции по разоружению.