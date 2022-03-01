Лавров потребовал от США "вернуть домой" ядерное оружие из Европы
По его словам, сохраняется порочная практика совместных миссий с участием неядерных стран НАТО.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США забрать своё ядерное оружие и "вернуть его домой", а созданную для него инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать.
"Для нас неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие США. Сохраняется порочная практика "совместных ядерных миссий" с участием неядерных стран НАТО", — сообщил Лавров на конференции по разоружению.
По словам министра, в рамках подобных практик отрабатываются сценарии применения ядерного оружия по России. Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать, заключил глава МИД РФ.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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