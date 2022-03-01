Столтенберг отверг вероятность отправки войск и авиации НАТО на Украину

Он также отметил, что альянс не собирается становиться частью конфликта в Незалежной.

НАТО не будет отправлять войска на Украину, в том числе и задействовать свою военную авиацию. Об этом заявил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг после встречи с польским президентом Анджеем Дудой.