Столтенберг отверг вероятность отправки войск и авиации НАТО на Украину
Он также отметил, что альянс не собирается становиться частью конфликта в Незалежной.
НАТО не будет отправлять войска на Украину, в том числе и задействовать свою военную авиацию. Об этом заявил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг после встречи с польским президентом Анджеем Дудой.
"НАТО не будет частью конфликта. НАТО не собирается отправлять войска на Украину или военные самолёты в украинское воздушное пространство", — подчеркнул он.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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