Названа дата следующих переговоров России и Украины

28 февраля в Гомельской области Белоруссии состоялась первая встреча делегаций из Москвы и Киева.

Новые переговоры между украинской и российской стороной по поводу "Операции Z" по защите Донбасса могут состояться уже завтра, 2 марта. Информацию о дате следующей встречи делегаций двух стран распространило украинское издание "Зеркало недели".