Названа дата следующих переговоров России и Украины
Переговоры России и Украины. Фото © Telegram / BELTA
28 февраля в Гомельской области Белоруссии состоялась первая встреча делегаций из Москвы и Киева.
Новые переговоры между украинской и российской стороной по поводу "Операции Z" по защите Донбасса могут состояться уже завтра, 2 марта. Информацию о дате следующей встречи делегаций двух стран распространило украинское издание "Зеркало недели".
"Следующие переговоры запланированы на 2 марта", — говорится в сообщении.
Напомним, 28 февраля в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.