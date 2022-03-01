НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 11:47
18169

Названа дата следующих переговоров России и Украины

28 февраля в Гомельской области Белоруссии состоялась первая встреча делегаций из Москвы и Киева.

<p>Переговоры России и Украины. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/belta_telegramm/105952" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BELTA</a></p>

Переговоры России и Украины. Фото © Telegram / BELTA

Новые переговоры между украинской и российской стороной по поводу "Операции Z" по защите Донбасса могут состояться уже завтра, 2 марта. Информацию о дате следующей встречи делегаций двух стран распространило украинское издание "Зеркало недели".

"Следующие переговоры запланированы на 2 марта", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 февраля в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Песков заявил, что Путину доложили об итогах переговоров РФ и Украины, но оценки давать рано

Песков заявил, что Путину доложили об итогах переговоров РФ и Украины, но оценки давать рано

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1