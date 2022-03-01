Лавров: Запад решил поставлять летальное оружие Киеву в "русофобском угаре"

"На днях Евросоюз в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения. Для нас жизнь каждого русского или украинца, дончанина или луганчанина не менее ценна, чем жизнь европейца или американца", — заявил министр и добавил, что западные страны не обращают внимания на нарушения прав человека на Украине.