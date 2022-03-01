Лавров: Запад решил поставлять летальное оружие Киеву в "русофобском угаре"
Иностранные партнёры Незалежной не обращают внимания на нарушения прав человека в стране, отметил министр.
Евросоюз принял решение о поставке Киеву летального вооружения, находясь в "русофобском угаре", заявил глава российского МИД Сергей Лавров на сессии Совета ООН по правам человека.
"На днях Евросоюз в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения. Для нас жизнь каждого русского или украинца, дончанина или луганчанина не менее ценна, чем жизнь европейца или американца", — заявил министр и добавил, что западные страны не обращают внимания на нарушения прав человека на Украине.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада, Швейцария и Япония. Лайф следит за развитием событий на Украине.
Обложка © Flickr / МИД России