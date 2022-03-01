Турчак: Россия готовит асимметричный ответ на санкции

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что Россия всегда симметрично реагировала на санкции, однако сейчас ответ будет асимметричным. Также он добавил, что пакет мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций будет представлен уже в ближайшие дни.

"Складывается впечатление, что западные страны себе стреляют в ногу. С теми же "свифтами". Как они предполагают оплачивать энергоносители, которые активно потребляли, потребляют и будут потреблять?" — отметил он во время общения с журналистами в ходе рабочей поездки в Псков.

Турчак также подчеркнул, что в настоящее время задача заключается в том, чтобы поддержать российскую экономику, стабильность платёжной системы и бизнес. По его словам, средний и малый бизнес — это именно те, кто на себе может ощутить последствия, которые как раз необходимо максимально исключить и компенсировать.