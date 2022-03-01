Турчак: Россия готовит асимметричный ответ на санкции
При этом он отметил, что в настоящее время одна из главных задач заключается в том, чтобы поддержать экономику, стабильность платёжной системы и бизнес.
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что Россия всегда симметрично реагировала на санкции, однако сейчас ответ будет асимметричным. Также он добавил, что пакет мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций будет представлен уже в ближайшие дни.
"Складывается впечатление, что западные страны себе стреляют в ногу. С теми же "свифтами". Как они предполагают оплачивать энергоносители, которые активно потребляли, потребляют и будут потреблять?" — отметил он во время общения с журналистами в ходе рабочей поездки в Псков.
Турчак также подчеркнул, что в настоящее время задача заключается в том, чтобы поддержать российскую экономику, стабильность платёжной системы и бизнес. По его словам, средний и малый бизнес — это именно те, кто на себе может ощутить последствия, которые как раз необходимо максимально исключить и компенсировать.
Ранее Мишустин пообещал дополнительную поддержку проектам в сфере импортозамещения. Выступая на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики, он отметил, что это направление, которое сейчас должно стать основным.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции.
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