Офис Зеленского рассказал о судьбе заявки на членство Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © t.me / Верховна рада України
Там также анонсировали выступление лидера Незалежной с видеообращением к европейским депутатам.
Заявка на членство Украины в Европейский союз, подписанная ранее главой государства, по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Вчера Зеленский подписал заявку Украины на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. Заявка принята и зарегистрирована", — написал он в своём сообщении в "Твиттере".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Позднее глава государства подписал заявку Незалежной на вступление в ЕС. Все эти действия Киева происходят на фоне специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", которую Россия начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал: речи о военной оккупации Украины не идёт. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.