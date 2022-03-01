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Опубликовано 1 марта 2022, 11:59
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Офис Зеленского рассказал о судьбе заявки на членство Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © t.me / Верховна рада України

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © t.me / Верховна рада України

Там также анонсировали выступление лидера Незалежной с видеообращением к европейским депутатам.

Заявка на членство Украины в Европейский союз, подписанная ранее главой государства, по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Вчера Зеленский подписал заявку Украины на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. Заявка принята и зарегистрирована", написал он в своём сообщении в "Твиттере".

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Позднее глава государства подписал заявку Незалежной на вступление в ЕС. Все эти действия Киева происходят на фоне специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", которую Россия начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал: речи о военной оккупации Украины не идёт. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Оксана Попова
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