Офис Зеленского рассказал о судьбе заявки на членство Украины в ЕС

Там также анонсировали выступление лидера Незалежной с видеообращением к европейским депутатам.

Заявка на членство Украины в Европейский союз, подписанная ранее главой государства, по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.