Роскомнадзор снова замедлил трафик Twitter

Ранее аналогичная мера была предпринята и в отношении американской социальной сети Facebook.

Роскомнадзор снова начал замедлять скорость работы Twitter на стационарных компьютерах в России в связи с распространением в этой соцсети фейковой информации о событиях на Украине.

"Роскомнадзор восстановил меры в виде замедления скорости работы интернет-сервиса Twitter на устройствах фиксированной связи на территории РФ в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине", — сообщили в пресс-службе ведомства.