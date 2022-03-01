Роскомнадзор снова замедлил трафик Twitter
Ранее аналогичная мера была предпринята и в отношении американской социальной сети Facebook.
Роскомнадзор снова начал замедлять скорость работы Twitter на стационарных компьютерах в России в связи с распространением в этой соцсети фейковой информации о событиях на Украине.
"Роскомнадзор восстановил меры в виде замедления скорости работы интернет-сервиса Twitter на устройствах фиксированной связи на территории РФ в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее член ОП РФ Александр Малькевич рассказал о шести категориях фейков про Украину. По словам общественника, сегодняшняя ситуация развязала руки цифровым платформам, поэтому количество провокаций просто зашкаливает. Задача подобных вбросов — спровоцировать раскол в обществе.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас между Москвой и Киевом ведутся консультации по выбору места и времени для переговоров.
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