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Регион
Опубликовано 1 марта 2022, 12:04

Экономист Лебединская назвала последствия соблюдения Visa и Mastercard санкций Запада

Она подчеркнула, что при любых условиях деньги на счетах клиентов российских банков останутся в безопасности.

Проблемы с использованием Visa и Mastercard могут возникнуть у пользователей только за рубежом, а на территории России они будут по-прежнему действовать. Об этом сообщила RT доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

"Мы прекрасно понимаем, что и Visa, и Mastercard занимают львиную долю рынка. Надо понимать, что пластик — это техническое средство, которое, безусловно, может быть ограничено в использовании, но денежные средства на счёте — это собственность гражданина", — отметила она.

Лебединская подчеркнула, что в отношении эмитированных российскими банками карт у России есть свой процессинг.

Как сообщал Лайф, Visa готовится обеспечить соблюдение санкций против России.

Поводом для западных рестрикций стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Подпавшие под санкции банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard
Подпавшие под санкции банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard
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Обложка © Pixabay

Татьяна Миссуми
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