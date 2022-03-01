Экономист Лебединская назвала последствия соблюдения Visa и Mastercard санкций Запада

Она подчеркнула, что при любых условиях деньги на счетах клиентов российских банков останутся в безопасности.

Проблемы с использованием Visa и Mastercard могут возникнуть у пользователей только за рубежом, а на территории России они будут по-прежнему действовать. Об этом сообщила RT доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

"Мы прекрасно понимаем, что и Visa, и Mastercard занимают львиную долю рынка. Надо понимать, что пластик — это техническое средство, которое, безусловно, может быть ограничено в использовании, но денежные средства на счёте — это собственность гражданина", — отметила она.