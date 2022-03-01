Кабмин направит 1 трлн из ФНБ на покупку российских акций
Как уточняется, условия приобретения будут определяться Министерством финансов Российской Федерации.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину в 2022 году направить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний до одного триллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ и источник в Правительстве РФ.
"Минфину России… осуществлять в 2022 году приобретение за счёт средств Фонда национального благосостояния акций российских эмитентов в объёме не более 1 трлн рублей на условиях, определяемых Минфином России", — говорится в документе.
Ранее Мишустин пообещал дополнительную поддержку проектам в сфере импортозамещения. Выступая на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики, он отметил, что это направление, которое сейчас должно стать основным.
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