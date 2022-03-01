Зеленский заявил, что все крупные города Украины заблокированы
Президент Незалежной сегодня, 1 марта, выступил на экстренной пленарной сессии Европарламента.
Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к Европарламенту, заявил, что все крупные города Незалежной заблокированы.
"Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны", — отметил он.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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