Лукашенко обнаружил попытки сорвать и обесценить российско-украинские переговоры
По его словам, заявление, что ЕС начинает поставки на Украину боевых самолётов, сделано было не случайно, а с определённой целью.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на попытки сорвать или понизить статус российско-украинских мирных переговоров. Этим он поделился на совещании с членами Совбеза и членами правительства.
"Переговоры только начались, какие последовали заявления: безвизовый въезд мировых бандитов на территорию Украины — ЧВК и прочие — из Афганистана, всего мира. Открыли ворота — заходите. Следующее заявление. Даже Германия, которая боялась говорить о войне <…> заявила о поставках летального оружия на Украину", — заявил Лукашенко.
По словам главы Белоруссии, в ходе переговоров прозвучало заявление, что ЕС начинает поставки на Украину боевых самолётов. Александр Лукашенко возмутился, что если следуют такие высказывания, то они делаются с определённой целью. Для того чтобы сорвать переговоры, понизить их статус, например.
"И они ещё обижаются на [президента России Владимира] Путина, что он сделал заявление о приведении сил сдерживания "в чувства", — заключил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом он отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Вчера в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию событий.
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