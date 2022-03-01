Лукашенко обнаружил попытки сорвать и обесценить российско-украинские переговоры

По его словам, заявление, что ЕС начинает поставки на Украину боевых самолётов, сделано было не случайно, а с определённой целью.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на попытки сорвать или понизить статус российско-украинских мирных переговоров. Этим он поделился на совещании с членами Совбеза и членами правительства.

"Переговоры только начались, какие последовали заявления: безвизовый въезд мировых бандитов на территорию Украины — ЧВК и прочие — из Афганистана, всего мира. Открыли ворота — заходите. Следующее заявление. Даже Германия, которая боялась говорить о войне <…> заявила о поставках летального оружия на Украину", — заявил Лукашенко.

По словам главы Белоруссии, в ходе переговоров прозвучало заявление, что ЕС начинает поставки на Украину боевых самолётов. Александр Лукашенко возмутился, что если следуют такие высказывания, то они делаются с определённой целью. Для того чтобы сорвать переговоры, понизить их статус, например.