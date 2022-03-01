Энергетик Фролов объяснил, почему ЕС не сможет заменить российский газ на американский

От понимания невозможности отказаться от топлива из РФ страны Запада не вводят никаких ограничений по оплате энергоресурсов, хотя санкции уже затронули многие сферы.

Европе нечем заменить поставки российских энергоресурсов, так как это очень большой сегмент рынка. А США сейчас озабочены поставками газа в Азию, дополнительные объёмы им не потянуть. Об этом телеканалу "360" рассказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

"Даже если бы сейчас не было недостатка в энергоресурсах в масштабах всей планеты, Европа всё равно не смогла бы заместить поставки из РФ по той простой причине, что эти поставки носят доминирующий характер на европейском рынке", — отметил он.