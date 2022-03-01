Энергетик Фролов объяснил, почему ЕС не сможет заменить российский газ на американский

Европе нечем заменить поставки российских энергоресурсов, так как это очень большой сегмент рынка. А США сейчас озабочены поставками газа в Азию, дополнительные объёмы им не потянуть. Об этом телеканалу "360" рассказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

"Даже если бы сейчас не было недостатка в энергоресурсах в масштабах всей планеты, Европа всё равно не смогла бы заместить поставки из РФ по той простой причине, что эти поставки носят доминирующий характер на европейском рынке", — отметил он.