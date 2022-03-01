Энергетик Фролов объяснил, почему ЕС не сможет заменить российский газ на американский
От понимания невозможности отказаться от топлива из РФ страны Запада не вводят никаких ограничений по оплате энергоресурсов, хотя санкции уже затронули многие сферы.
Европе нечем заменить поставки российских энергоресурсов, так как это очень большой сегмент рынка. А США сейчас озабочены поставками газа в Азию, дополнительные объёмы им не потянуть. Об этом телеканалу "360" рассказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
"Даже если бы сейчас не было недостатка в энергоресурсах в масштабах всей планеты, Европа всё равно не смогла бы заместить поставки из РФ по той простой причине, что эти поставки носят доминирующий характер на европейском рынке", — отметил он.
Эксперт уточнил, что на европейские страны приходится лишь четверть поставок газа из США. Других возможных поставщиков, способных вытеснить Россию на этом рынке, и вовсе нет. Именно поэтому Запад не стал вводить санкции в рамках денежной оплаты энергоресурсов.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить, среди прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Однако ряд стран отказались от рестрикций. Так, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил отказ присоединиться к санкциям против России тем, что от ограничений в первую очередь пострадают тысячи виноделов, экспортёров и фермеров страны. Лайф следит за развитием событий.
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