В Белом доме признали опасность санкций против энергосектора РФ
Там отметили, что при подготовке рестрикций большое внимание уделяется оказанию сильнейшего давления на власти страны, её элиту и экономику.
Санкции в отношении энергосектора РФ могут дестабилизировать мировые рынки, однако не исключено, что такие меры всё же будут приняты. Об этом в ходе брифинга заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
Пресс-секретарь президента США отметила, что при подготовке антироссийских рестрикций американские власти и союзники государства уделяют большое внимание оказанию сильнейшего давления на руководство страны, её элиту и экономику.
"Мы не предприняли некоторые шаги, касающиеся санкций против энергетического сектора, отчасти потому, что учитываем это. Это не означает, что такая возможность не рассматривается, она рассматривается. Однако европейцы, к примеру, чрезвычайно озабочены дальнейшим ростом цен, особенно на газ. У них цены выросли на 335% за последний год и на 26% за последние пять дней", — объяснила Псаки.
Пресс-секретарь Белого дома добавила, что применение санкций против энергетического сектора сказалось бы на доходах России в этой сфере, но при этом повлияло бы на мировые энергетические рынки.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Однако ряд стран отказались от рестрикций. Так, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил отказ присоединиться к санкциям против России тем, что от ограничений в первую очередь пострадают тысячи виноделов, экспортёров и фермеров страны. Лайф следит за развитием событий.
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