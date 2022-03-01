В Белом доме признали опасность санкций против энергосектора РФ

Там отметили, что при подготовке рестрикций большое внимание уделяется оказанию сильнейшего давления на власти страны, её элиту и экономику.

Санкции в отношении энергосектора РФ могут дестабилизировать мировые рынки, однако не исключено, что такие меры всё же будут приняты. Об этом в ходе брифинга заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Пресс-секретарь президента США отметила, что при подготовке антироссийских рестрикций американские власти и союзники государства уделяют большое внимание оказанию сильнейшего давления на руководство страны, её элиту и экономику.

"Мы не предприняли некоторые шаги, касающиеся санкций против энергетического сектора, отчасти потому, что учитываем это. Это не означает, что такая возможность не рассматривается, она рассматривается. Однако европейцы, к примеру, чрезвычайно озабочены дальнейшим ростом цен, особенно на газ. У них цены выросли на 335% за последний год и на 26% за последние пять дней", — объяснила Псаки.