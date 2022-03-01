Минобороны РФ: Выход украинских военных к Азовскому морю полностью заблокирован
Отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с российскими частями у побережья.
Выход подразделений Вооружённых сил Украины к Азовскому морю полностью заблокирован. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями ВС РФ, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья.
"С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован", — отметил Конашенков.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что с начала "Операции Z" ВС РФ уничтожили в общей сложности 1325 объектов военной инфраструктуры Украины, уничтожено 395 танков и других боевых бронемашин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и миномётов.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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