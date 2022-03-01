Минобороны РФ: Выход украинских военных к Азовскому морю полностью заблокирован

Отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с российскими частями у побережья.

Выход подразделений Вооружённых сил Украины к Азовскому морю полностью заблокирован. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями ВС РФ, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья.

"С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован", — отметил Конашенков.