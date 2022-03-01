Джонсон призвал Европу отказаться от газа и нефти из России, несмотря на последствия

Европейские страны должны признать, что санкции будут иметь последствия не только для России, но и для них самих. Пришло время Европе отказаться от российских нефти и газа, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Мы должны признать, что этот кризис будет иметь цену для нас и для нашего электората. Ни один шаг не свободен от рисков. Впереди трудности, и они могут оказаться существенными, но Европе пришло время сделать то, что было давно пора сделать. Наконец-то отказаться от зависимости от российских нефти и газа, а в долгосрочной перспективе — и от ископаемого топлива в целом", — заявил премьер на пресс-конференции в Варшаве.