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1 марта, 12:49

Джонсон призвал Европу отказаться от газа и нефти из России, несмотря на последствия

Кроме того, он сообщил, что Запад планирует ввести новые санкции, в частности отключить ещё несколько финансовых институтов РФ от SWIFT и заморозить их активы.

Европейские страны должны признать, что санкции будут иметь последствия не только для России, но и для них самих. Пришло время Европе отказаться от российских нефти и газа, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Мы должны признать, что этот кризис будет иметь цену для нас и для нашего электората. Ни один шаг не свободен от рисков. Впереди трудности, и они могут оказаться существенными, но Европе пришло время сделать то, что было давно пора сделать. Наконец-то отказаться от зависимости от российских нефти и газа, а в долгосрочной перспективе — и от ископаемого топлива в целом", — заявил премьер на пресс-конференции в Варшаве.

Джонсон подтвердил информацию о том, что Запад будет расширять список санкций в отношении России. Планируется ввести ограничительные меры против Сбербанка, отключить некоторые финансовые институты РФ от SWIFT, а также заморозить их активы. При этом министр подчеркнул, что ни Великобритания, ни другие западные страны не испытывают вражды по отношению к российским гражданам.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Япония. Лайф следит за развитием событий на Украине.

Обложка © Facebook / Boris Johnson

Александра Васильева

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