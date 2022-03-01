Лукашенко назвал тяжёлым разговор с Зеленским перед встречей делегаций России и Украины

Он попытался объяснить политику, что в Гомеле его ждёт российская сторона, в то время как на его территории "идёт война". И призвал перестать выступать против, иначе на него "спустят всех собак".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его разговор с Владимиром Зеленским перед встречей делегаций России и Украины в Гомельской области был сложным, но в конце концов удалось договориться.