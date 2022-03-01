Лукашенко назвал тяжёлым разговор с Зеленским перед встречей делегаций России и Украины
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. Фото © president.gov.by
Он попытался объяснить политику, что в Гомеле его ждёт российская сторона, в то время как на его территории "идёт война". И призвал перестать выступать против, иначе на него "спустят всех собак".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его разговор с Владимиром Зеленским перед встречей делегаций России и Украины в Гомельской области был сложным, но в конце концов удалось договориться.
"Тяжёлый был разговор. Он нас считал агрессором. Но в конце концов мы договорились. И я ему сказал: "В Гомеле российская делегация тебя ждёт. Приезжай. Война идёт у тебя. Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя", — приводятся его слова на сайте президента Белоруссии.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом он отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Вчера в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию событий.