Лукашенко назвал тяжёлым разговор с Зеленским перед встречей делегаций России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил , что его разговор с Владимиром Зеленским перед встречей делегаций России и Украины в Гомельской области был сложным, но в конце концов удалось договориться.

"Тяжёлый был разговор. Он нас считал агрессором. Но в конце концов мы договорились. И я ему сказал: "В Гомеле российская делегация тебя ждёт. Приезжай. Война идёт у тебя. Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя", — приводятся его слова на сайте президента Белоруссии.