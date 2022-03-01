Зеленский потребовал от Европы доказательств, что "Киев не бросили"
Лидер Незалежной убеждён, что Запад нуждается в его стране и с ней ЕС станет крепче.
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Европы доказательств, что она "не бросила" Незалежную. Он выступил с соответствующим заявлением во время выступления в Европарламенте.
"Мы доказали свою силу, доказали, что мы как минимум такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы. Есть выражение "Украинский выбор Европы". То к чему мы шли и идём. Я бы хотел, чтобы звучало: "Выбор Европой Украины", — подчеркнул он.
По словам Зеленского, Запад должен доказать, что "не бросил Киев", ведь Украина давно борется, чтобы стать равноправным членом Европы. "С нами ЕС будет точно крепче", — самоуверенно резюмировал Зеленский, не уточнив, как и чем Украина собирается "укрепить" европейский мир.
Напомним, ранее Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Позднее глава государства подписал заявку Незалежной на вступление в ЕС. Все эти действия Киева происходят на фоне специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", которую Россия начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал: речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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