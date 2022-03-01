Зеленский потребовал от Европы доказательств, что "Киев не бросили"

"Мы доказали свою силу, доказали, что мы как минимум такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы. Есть выражение "Украинский выбор Европы". То к чему мы шли и идём. Я бы хотел, чтобы звучало: "Выбор Европой Украины", — подчеркнул он.