В Горловке 19 мирных жителей ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ

"С 12 часов было более ста обстрелов. Сегодня 19 раненых, слава богу, обошлось без погибших. Сегодня разбиты 33 дома частного сектора, 32 многоквартирных дома. За пять неполных суток цифра просто катастрофическая. Восемь погибших, 42 раненых, разбито 168 домов частного сектора и 77 государственного", — поделился Приходько.

Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.