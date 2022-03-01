Reuters: Nord Stream 2 AG может подать заявление на банкротство

Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока – 2", задумалась о подаче заявления на банкротство из-за налагаемых на её деятельность санкций. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как уточняется, компания пытается урегулировать претензии до истечения срока, который установлен санкциями США. В соответствии с ними прочие организации должны прекратить совместную деятельность. Также, согласно данным источников, компания работает с финансовым консультантом над урегулированием ряда обязательств и может официально начать производство по делу о неплатёжеспособности в швейцарском суде уже на этой неделе.