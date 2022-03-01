Reuters: Nord Stream 2 AG может подать заявление на банкротство
По его данным, компания работает с финансовым консультантом над урегулированием ряда обязательств и может начать производство по делу о неплатёжеспособности в швейцарском суде уже на неделе.
Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока – 2", задумалась о подаче заявления на банкротство из-за налагаемых на её деятельность санкций. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Швейцарская компания, построившая газопровод "Северный поток – 2" из России в Германию, рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве", — пишет агентство.
Как уточняется, компания пытается урегулировать претензии до истечения срока, который установлен санкциями США. В соответствии с ними прочие организации должны прекратить совместную деятельность. Также, согласно данным источников, компания работает с финансовым консультантом над урегулированием ряда обязательств и может официально начать производство по делу о неплатёжеспособности в швейцарском суде уже на этой неделе.
Ранее Лайф рассказывал, что после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний". Позже президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против компании – оператора "Северного потока – 2". Минфин Штатов ввёл ограничения в отношении компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Обложка © Getty Images / Stefan Sauer / Picture alliance