Эстония и Польша запретили пролёт борта Лаврова на заседание СПЧ ООН

Пролёт борта российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на заседание Совета по правам человека ООН запретили Эстония и Польша. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Пролёт запретили Польша и Эстония. Секретариат ООН об этом знал. При этом обе страны ссылались на санкции ЕС", — написала она в своём телеграм-канале.

Заседание СПЧ проходит сегодня в Женеве. Лавров принимает в нём участие по видеосвязи.