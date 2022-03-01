Эстония и Польша запретили пролёт борта Лаврова на заседание СПЧ ООН
Сессия Совета по правам человека проходит сегодня в Женеве. Российский министр иностранных дел принял в ней участие по видеосвязи.
Пролёт борта российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на заседание Совета по правам человека ООН запретили Эстония и Польша. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Пролёт запретили Польша и Эстония. Секретариат ООН об этом знал. При этом обе страны ссылались на санкции ЕС", — написала она в своём телеграм-канале.
Заседание СПЧ проходит сегодня в Женеве. Лавров принимает в нём участие по видеосвязи.
При этом ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказывал об исключениях в санкциях Евросоюза против Лаврова. Он отмечал, что ЕС не зашёл настолько далеко, чтобы запретить дипломатические поездки главы российского МИД.
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