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1 марта, 14:00

Эстония и Польша запретили пролёт борта Лаврова на заседание СПЧ ООН

Сессия Совета по правам человека проходит сегодня в Женеве. Российский министр иностранных дел принял в ней участие по видеосвязи.

Пролёт борта российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на заседание Совета по правам человека ООН запретили Эстония и Польша. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Пролёт запретили Польша и Эстония. Секретариат ООН об этом знал. При этом обе страны ссылались на санкции ЕС", — написала она в своём телеграм-канале.

Заседание СПЧ проходит сегодня в Женеве. Лавров принимает в нём участие по видеосвязи.

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При этом ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказывал об исключениях в санкциях Евросоюза против Лаврова. Он отмечал, что ЕС не зашёл настолько далеко, чтобы запретить дипломатические поездки главы российского МИД.

Обложка © Flickr / МИД России

Александра Васильева

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