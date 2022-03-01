Двое мирных жителей погибли в Донецке из-за обстрела ВСУ

Также мэр города сообщил, что в Киевском районе, на улице Рубцовской из-под завалов достали 43 человек, и призвал людей отойти от окон и по возможности переместиться в укрытие.

Очевидец снял последствия обстрела украинскими боевиками в центре Донецка. Видео © Telegram / ДНР ZA ПУТИНА!

В результате обстрелов Донецка украинскими войсками погибли два мирных жителей. Об этом написал глава администрации города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале, выложив фотографии с последствиями. Также видео с места опубликовали очевидцы.

"Украинские каратели продолжают обстреливать Киевский район из систем залпового огня. Два человека погибли в районе Шахтёрской площади. Просьба к жителям отойти от окон! Если есть возможность, переместитесь в укрытие. Обязательно держите при себе документы и средства связи! Берегите себя и будьте бдительны!" — написал мэр в публикации.





Также Кулемзин сообщил, что в Киевском районе Донецка, на улице Рубцовской из-под завалов достали 43 человек. При этом он добавил, что районная администрация принимает меры по расселению всех пострадавших.