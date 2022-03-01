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Опубликовано 1 марта 2022, 13:54

Двое мирных жителей погибли в Донецке из-за обстрела ВСУ

Также мэр города сообщил, что в Киевском районе, на улице Рубцовской из-под завалов достали 43 человек, и призвал людей отойти от окон и по возможности переместиться в укрытие.

Очевидец снял последствия обстрела украинскими боевиками в центре Донецка. Видео © Telegram / ДНР ZA ПУТИНА!

В результате обстрелов Донецка украинскими войсками погибли два мирных жителей. Об этом написал глава администрации города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале, выложив фотографии с последствиями. Также видео с места опубликовали очевидцы.

"Украинские каратели продолжают обстреливать Киевский район из систем залпового огня. Два человека погибли в районе Шахтёрской площади. Просьба к жителям отойти от окон! Если есть возможность, переместитесь в укрытие. Обязательно держите при себе документы и средства связи! Берегите себя и будьте бдительны!" — написал мэр в публикации.

  • Кадры с Шахтёрской площади, где произошёл обстрел украинскими боевиками. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
    Кадры с Шахтёрской площади, где произошёл обстрел украинскими боевиками. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
  • Кадры с Шахтёрской площади, где произошёл обстрел украинскими боевиками. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
    Кадры с Шахтёрской площади, где произошёл обстрел украинскими боевиками. Фото © Telegram / Алексей КулемZин

Кадры с Шахтёрской площади, где произошёл обстрел украинскими боевиками. Фото © Telegram / Алексей КулемZин

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Также Кулемзин сообщил, что в Киевском районе Донецка, на улице Рубцовской из-под завалов достали 43 человек. При этом он добавил, что районная администрация принимает меры по расселению всех пострадавших.

Мэр Горловки показал последствия украинских обстрелов
Мэр Горловки показал последствия украинских обстрелов

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Скриншот © Telegram / ДНР ZA ПУТИНА!

Николь Вербер
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