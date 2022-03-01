Двое мирных жителей погибли в Донецке из-за обстрела ВСУ
Также мэр города сообщил, что в Киевском районе, на улице Рубцовской из-под завалов достали 43 человек, и призвал людей отойти от окон и по возможности переместиться в укрытие.
Очевидец снял последствия обстрела украинскими боевиками в центре Донецка. Видео © Telegram / ДНР ZA ПУТИНА!
В результате обстрелов Донецка украинскими войсками погибли два мирных жителей. Об этом написал глава администрации города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале, выложив фотографии с последствиями. Также видео с места опубликовали очевидцы.
"Украинские каратели продолжают обстреливать Киевский район из систем залпового огня. Два человека погибли в районе Шахтёрской площади. Просьба к жителям отойти от окон! Если есть возможность, переместитесь в укрытие. Обязательно держите при себе документы и средства связи! Берегите себя и будьте бдительны!" — написал мэр в публикации.
Также Кулемзин сообщил, что в Киевском районе Донецка, на улице Рубцовской из-под завалов достали 43 человек. При этом он добавил, что районная администрация принимает меры по расселению всех пострадавших.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Скриншот © Telegram / ДНР ZA ПУТИНА!