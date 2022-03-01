Кабмин запускает портал "Объясняем.РФ"
По словам вице-премьера Чернышенко, новый ресурс будет работать по аналогии со "Стопкоронавирус.РФ". Сведения там будут обновляться в режиме реального времени.
В России в качестве меры борьбы с фейками запускается портал "Объясняем.РФ", который станет источником проверенной, официальной и достоверной информации. Об этом в своём видеообращении сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"Мы видим, что в сложившейся ситуации в социальных сетях и в СМИ размещается колоссальный поток информации, среди которой, к сожалению, содержится много фейков и слухов. Правительству важно донести до людей актуальную, достоверную информацию, поэтому председателем правительства было принято решение о запуске информационного ресурса "Объясняем.РФ", — рассказал Чернышенко.
Он отметил, что новый информационный ресурс будет работать по аналогии с порталом "Стопкоронавирус.РФ". Там будет размещаться оперативная информация, она будет обновляться в режиме реального времени.
Ранее директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина сообщила об увеличении фейков о событиях на Украине до 1,3 миллиона. По её словам, большая часть дезинформации — это старые факты зверств ВСУ в Донбассе и убийств мирных граждан. На фоне массового распространения слухов член ОП РФ Александр Малькевич рассказал о шести категориях фейков про Украину. По словам собеседника, сегодняшняя ситуация развязала руки цифровым платформам, поэтому количество провокаций просто зашкаливает. Задача подобных вбросов — спровоцировать раскол в обществе, считает общественник.
Обложка © ТАСС / Гердо Владимир