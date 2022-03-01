Кабмин запускает портал "Объясняем.РФ"

В России в качестве меры борьбы с фейками запускается портал "Объясняем.РФ", который станет источником проверенной, официальной и достоверной информации. Об этом в своём видеообращении сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"Мы видим, что в сложившейся ситуации в социальных сетях и в СМИ размещается колоссальный поток информации, среди которой, к сожалению, содержится много фейков и слухов. Правительству важно донести до людей актуальную, достоверную информацию, поэтому председателем правительства было принято решение о запуске информационного ресурса "Объясняем.РФ", — рассказал Чернышенко.

Он отметил, что новый информационный ресурс будет работать по аналогии с порталом "Стопкоронавирус.РФ". Там будет размещаться оперативная информация, она будет обновляться в режиме реального времени.