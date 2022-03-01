Фридман и Авен выходят из совета директоров "Альфа-банка"
Накануне предприниматели попали в расширенный санкционный список Европейского союза.
Подпавшие под санкции бизнесмены Михаил Фридман и Пётр Авен выйдут из совета директоров "Альфа-банка". Теперь совет возглавит президент банка Олег Сысуев, следует из материалов кредитной организации.
"В составе совета директоров "Альфа-банка" произойдут изменения. В ближайшее время из его состава выйдут Михаил Фридман, Пётр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий. Совет возглавит президент "Альфа-банка" Олег Сысуев. Сейчас он занимает должность первого заместителя председателя совета директоров", — сообщили в банке.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В том числе под ударом космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, ввести ограничения на экспорт из России. Также стало известно, что ЕС намерен включить в санкционные списки Путина и Лаврова. При этом канцлер Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что Евросоюз согласовал "крупнейший в истории" пакет ограничений против Москвы.
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