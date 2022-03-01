Фридман и Авен выходят из совета директоров "Альфа-банка"

Подпавшие под санкции бизнесмены Михаил Фридман и Пётр Авен выйдут из совета директоров "Альфа-банка". Теперь совет возглавит президент банка Олег Сысуев, следует из материалов кредитной организации.

"В составе совета директоров "Альфа-банка" произойдут изменения. В ближайшее время из его состава выйдут Михаил Фридман, Пётр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий. Совет возглавит президент "Альфа-банка" Олег Сысуев. Сейчас он занимает должность первого заместителя председателя совета директоров", — сообщили в банке.