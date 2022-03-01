Роскомнадзор требует от YouTube и TikTok открыть доступ к аккаунтам RT и Sputnik
В ведомстве отметили, что такие действия интернет-сервисов в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются открытой цензурой.
YouTube и TikTok должны незамедлительно снять ограничения доступа к официальным аккаунтам RT и Sputnik, введённые на территории Европы. Соответствующее письмо администрациям интернет-сервисов направил Роскомнадзор. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Роскомнадзор потребовал от иностранных интернет-сервисов прекратить дискриминацию российских СМИ на территории Европы. Роскомнадзор требует администрации YouTube и TikTok в максимально короткие сроки снять все наложенные ограничения. Такие действия администрации видеохостинга в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются открытой цензурой", — говорится в заявлении.
При этом подчёркивается, что ведомство настаивает на недопустимости наложения каких-либо ограничений на аккаунты российских СМИ, в частности на RT и Sputnik.
Напомним, ранее Лайф писал, что Евросоюз запретит вещание RT и Sputnik в странах сообщества. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Брюссель разрабатывает инструменты, чтобы "пресечь распространение токсичной и вредоносной дезинформации в Европе".
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