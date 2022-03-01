Минобороны РФ предупредило об ударах по объектам СБУ и Центра информационно-психологических операций в Киеве

Жителей города, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, просят покинуть свои дома.

Российские военные нанесут удары по объектам СБУ и 72-го Центра информационно-психологических операций (ПСО) в Киеве, об этом предупредили в Минобороны РФ. По данным ведомства, это будет сделано в целях "пресечения информационных атак против России".