Минобороны РФ предупредило об ударах по объектам СБУ и Центра информационно-психологических операций в Киеве
Жителей города, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, просят покинуть свои дома.
Российские военные нанесут удары по объектам СБУ и 72-го Центра информационно-психологических операций (ПСО) в Киеве, об этом предупредили в Минобороны РФ. По данным ведомства, это будет сделано в целях "пресечения информационных атак против России".
"Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", — говорится в сообщении.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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