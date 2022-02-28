Банки под санкциями: Что будет с нашими деньгами
Власти США объявили новые финансовые рестрикции в отношении РФ. Пожалуй, самые жёсткие из них — меры давления на российские банки. Кто подпал под санкции и чем это грозит клиентам?
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Американские власти давно грозились ввести ограничительные меры в отношении российских банков. Для США это обычная практика воздействия на другие страны, которая сводится к формуле "мы не против граждан, но хотим контролировать их финансы". Новые санкции добавили к уже существующему перечню, включающему шесть крупнейших российских кредитно-финансовых учреждений: Сбербанк, ВТБ, "Газпромбанк", "Открытие", "Совкомбанк", "Альфа-банк" и Московский кредитный банк. При этом вводимые для этих банков ограничения носят неодинаковый характер.
Конечно, сразу последовала реакция Центробанка РФ и Правительства РФ, которые объявили меры поддержки для всех банков РФ, подпавших под недружественные меры (и новые, и уже действующие) западных государств, также выступили и сами банки, заверив клиентов, что обеспечат бесперебойную работу финансового рынка.
Для тех граждан, кто обслуживается на территории России, все услуги будут по-прежнему доступны. В том числе и операции в валюте, и конверсия валют. Это означает, что можно получить наличные практически в любой валюте. Само собой, отделения и банкоматы, мобильный и интернет-банк будут работать в штатном режиме. Все банковские карты, в том числе иностранных платёжных систем Visa и Mastercard, продолжают действовать на всей территории России.
Однако, как предупредил ЦБ, возможны ограничения в работе приложений ряда банков с сервисами Apple Pay и Google Pay. Это может коснуться карт группы ВТБ, "Совкомбанка", банка "Открытие", а также уже ранее подсанкционных "Новикомбанка" и Промсвязьбанка.
Прочие ограничения
Пока самые сильные ограничения введены в отношении пяти банков: ВТБ, "Открытие", "Совкомбанк", "Новикомбанк" и Промсвязьбанк (ПСБ). Они подпали под блокирующие санкции (SDN), и, значит, для клиентов этих банков в течение ближайших 30 дней станут недоступны валютные переводы за рубеж, использование карт за границей РФ и покупки по ним в зарубежных интернет-магазинах.
"Совкомбанк", исходя из своей политики, также предложил клиентам воздержаться от любых операций и расчётов в долларах США и евро, а при расчётах в других валютах исключить участие любых финансовых учреждений и лиц, находящихся на территории США, Европейского союза, Великобритании и их дочерних структур.
В отношении других российских банков из санкционного списка пока действуют более мягкие меры. Например, картами Сбера или "Альфа-банка" даже за границей расплачиваться по-прежнему можно. В отношении Сбера применён другой американский протокол (Russia-related CAPTA directive), который подразумевает, что без особого разрешения нельзя открывать и обслуживать корсчета самого банка, а в отношении "Альфа-банка" все ограничения вылились в запрет привлечения новых займов на рынках капитала. Похожая ситуация и у МКБ, этот банк подпал только под ограничение на привлечение долларового капитала на внешних рынках. Очевидно, что для большинства клиентов этих трёх кредитных учреждений санкционные меры будут вообще незаметными.
Тем не менее практически все банки, подпавшие под западные санкции, выпустили памятки для своих клиентов с разъяснениями ситуации (Сбербанк, ВТБ, "Совкомбанк", "Альфа-банк", МКБ, ПСБ + памятка держателям карт ПСБ за границей, "Открытие", "Новикомбанк", "Газпромбанк", Россельхозбанк, банк "Россия", ВЭБ). А в Сбере и ВТБ руководство выступило с отдельными обращениями, в которых заявило, что готово к различным сценариям.
— Достоверно известно, что изначально администрация США предполагала, что перечень вводимых санкций должен был прежде всего затронуть не активы физических лиц, а участие российских банков в сделках энергорынка, — рассказал Лайфу источник в Минфине РФ. — В частности, велась проработка вариантов введения запрета на проведение операций по приобретению у России нефти и газа. Однако США на это не пошли, опасаясь роста цен на энергоносители, который губителен прежде всего для американского рынка.
При этом в самой Америке понимают, что санкционное давление не сможет существенно повредить России. Например, New York Times всерьёз рассуждает, что в случае давления на энергоотрасль Россия для обхода санкций США легализует криптовалюту, а это позволит РФ вообще не привязывать себя к обязательствам, о которых ранее договаривались страны – мировые экспортёры энергоресурсов, а значит, развяжет ей руки и позволит зарабатывать ещё больше.
Насколько для вас болезненны санкции против российских банков?