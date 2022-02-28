Банки под санкциями: Что будет с нашими деньгами Власти США объявили новые финансовые рестрикции в отношении РФ. Пожалуй, самые жёсткие из них — меры давления на российские банки. Кто подпал под санкции и чем это грозит клиентам? 1791199 1791199 Обложка © Shutterstock

Американские власти давно грозились ввести ограничительные меры в отношении российских банков. Для США это обычная практика воздействия на другие страны, которая сводится к формуле "мы не против граждан, но хотим контролировать их финансы". Новые санкции добавили к уже существующему перечню , включающему шесть крупнейших российских кредитно-финансовых учреждений: Сбербанк, ВТБ, "Газпромбанк", "Открытие", "Совкомбанк", "Альфа-банк" и Московский кредитный банк. При этом вводимые для этих банков ограничения носят неодинаковый характер.

Конечно, сразу последовала реакция Центробанка РФ и Правительства РФ, которые объявили меры поддержки для всех банков РФ, подпавших под недружественные меры (и новые, и уже действующие) западных государств, также выступили и сами банки, заверив клиентов, что обеспечат бесперебойную работу финансового рынка.

Для тех граждан, кто обслуживается на территории России, все услуги будут по-прежнему доступны. В том числе и операции в валюте, и конверсия валют. Это означает, что можно получить наличные практически в любой валюте. Само собой, отделения и банкоматы, мобильный и интернет-банк будут работать в штатном режиме. Все банковские карты, в том числе иностранных платёжных систем Visa и Mastercard, продолжают действовать на всей территории России.

Однако, как предупредил ЦБ, возможны ограничения в работе приложений ряда банков с сервисами Apple Pay и Google Pay. Это может коснуться карт группы ВТБ, "Совкомбанка", банка "Открытие", а также уже ранее подсанкционных "Новикомбанка" и Промсвязьбанка.

Прочие ограничения

Пока самые сильные ограничения введены в отношении пяти банков: ВТБ, "Открытие", "Совкомбанк", "Новикомбанк" и Промсвязьбанк (ПСБ). Они подпали под блокирующие санкции (SDN), и, значит, для клиентов этих банков в течение ближайших 30 дней станут недоступны валютные переводы за рубеж, использование карт за границей РФ и покупки по ним в зарубежных интернет-магазинах.

"Совкомбанк", исходя из своей политики, также предложил клиентам воздержаться от любых операций и расчётов в долларах США и евро, а при расчётах в других валютах исключить участие любых финансовых учреждений и лиц, находящихся на территории США, Европейского союза, Великобритании и их дочерних структур.

В отношении других российских банков из санкционного списка пока действуют более мягкие меры. Например, картами Сбера или "Альфа-банка" даже за границей расплачиваться по-прежнему можно. В отношении Сбера применён другой американский протокол (Russia-related CAPTA directive), который подразумевает, что без особого разрешения нельзя открывать и обслуживать корсчета самого банка, а в отношении "Альфа-банка" все ограничения вылились в запрет привлечения новых займов на рынках капитала. Похожая ситуация и у МКБ, этот банк подпал только под ограничение на привлечение долларового капитала на внешних рынках. Очевидно, что для большинства клиентов этих трёх кредитных учреждений санкционные меры будут вообще незаметными.

— Достоверно известно, что изначально администрация США предполагала, что перечень вводимых санкций должен был прежде всего затронуть не активы физических лиц, а участие российских банков в сделках энергорынка, — рассказал Лайфу источник в Минфине РФ. — В частности, велась проработка вариантов введения запрета на проведение операций по приобретению у России нефти и газа. Однако США на это не пошли, опасаясь роста цен на энергоносители, который губителен прежде всего для американского рынка.

При этом в самой Америке понимают, что санкционное давление не сможет существенно повредить России. Например, New York Times всерьёз рассуждает, что в случае давления на энергоотрасль Россия для обхода санкций США легализует криптовалюту, а это позволит РФ вообще не привязывать себя к обязательствам, о которых ранее договаривались страны – мировые экспортёры энергоресурсов, а значит, развяжет ей руки и позволит зарабатывать ещё больше.

Насколько для вас болезненны санкции против российских банков? 0 Мне всё равно, никаких проблем я не заметил Я столкнулся с некоторыми ограничениями

Авторы Максим Греков