Минобороны России показало кадры работы спецназа в ходе "Операции Z"
На видео бойцы стремительно высаживаются из воздушного судна, работа продолжается и с наступлением темноты.
Работа спецназа ВС России в ходе "Операции Z". Видео © Минобороны России
Минобороны РФ показало кадры с действиями подразделений российского спецназа во время "Операции Z" по защите Донбасса на Украине. Ролик длится всего 40 секунд, но действительно впечатляет.
Судя по кадрам, их работа продолжается и с наступлением темноты. На видео бойцы стремительно высаживаются из воздушного судна. Местность, в которой они выполняют задачу, не раскрывается.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Скриншот видео © Минобороны России