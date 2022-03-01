Минобороны России показало кадры работы спецназа в ходе "Операции Z"

На видео бойцы стремительно высаживаются из воздушного судна, работа продолжается и с наступлением темноты.

Работа спецназа ВС России в ходе "Операции Z". Видео © Минобороны России

Минобороны РФ показало кадры с действиями подразделений российского спецназа во время "Операции Z" по защите Донбасса на Украине. Ролик длится всего 40 секунд, но действительно впечатляет.