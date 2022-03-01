Минобороны России показало кадры работы спецназа в ходе "Операции Z"

Минобороны РФ показало кадры с действиями подразделений российского спецназа во время "Операции Z" по защите Донбасса на Украине. Ролик длится всего 40 секунд, но действительно впечатляет.

Судя по кадрам, их работа продолжается и с наступлением темноты. На видео бойцы стремительно высаживаются из воздушного судна. Местность, в которой они выполняют задачу, не раскрывается.