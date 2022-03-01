Глава ЕК призналась, что антироссийские санкции ударят по экономике Европы
Но при этом она уверена, что европейцы должны с пониманием к этому отнестись и поддержать рестрикции в адрес Москвы.
Санкции, которые вводит Европа против России из-за начала военной операции на Украине, ударят и по экономике стран Запада. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Эти санкции ударят и по нашей экономике тоже. Я это знаю. Мы жили два года в условиях пандемии и сейчас очень надеялись заняться экономикой и социальной сферой. Однако я уверена, что европейцы прекрасно понимают, что нам нужно противостоять этой агрессии", — сказала она во время выступления в Европарламенте.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Однако ряд стран отказался от рестрикций. Так, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил отказ присоединиться к санкциям против России тем, что от ограничений в первую очередь пострадают тысячи виноделов, экспортёров и фермеров страны. Лайф следит за развитием событий.
Обложка © ТАСС / ЕРА / STEPHANIE LECOCQ