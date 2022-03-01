"Ашан", "Атак", "О'кей" и "Магнит" ограничат наценки на продукты до 5%

Торговые сети "Ашан", "Атак", "О'кей" и "Магнит" ограничат свои наценки на продукты из категории "борщевого набора" до уровня в 5%, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы РФ.

"Ашан", "Атак", "О'кей" и "Магнит" ограничат свои наценки на продукты на уровне 5%. Добровольное самоограничение коснётся четырёх групп социально значимых товаров: молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей "борщевого набора", — говорится в сообщении службы.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Рынки на это отреагировали болезненно. Индексы Мосбиржи и РТС снизились более чем на 45–48%. Также в ходе валютных торгов на рынке слабеет рубль по отношению к доллару и евро, которые торгуются на исторических максимумах.