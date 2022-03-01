Глава СПЧ Фадеев призвал российские компании обжаловать санкции в судах

Советник президента РФ, председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал российские компании и организации обжаловать санкции в судебном порядке. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале СПЧ.

По его мнению, вводимые против России ограничения неправомерны. В качестве примера он привёл отмену гастролей Большого театра в Лондоне и российского проката фильма "Бэтмен". Он выразил сомнения в том, что в контрактах предусмотрен пункт об отмене мероприятий в случае проведения спецопераций.

"Эта инициатива о расторжении договоров исходит от одной из сторон и принципиально отличается от форс-мажорной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Полагаю, что российским компаниям следует обратиться в суды и взыскивать со своих контрагентов понесённые убытки", — считает Фадеев.

Кроме того, эксперт назвал произволом отстранение российских сборных и клубов от международных соревнований. Он объяснил, что в городах, где отменены хоккейные чемпионаты, реконструировались арены, в которые были вложены большие деньги государства и частных инвесторов. Следовательно, инициатива нанесёт ущерб российским инвесторам и принесёт прибыль организаторам перенесённых чемпионатов в других странах.