Глава СПЧ Фадеев призвал российские компании обжаловать санкции в судах
В качестве примера он привёл отмену гастролей Большого театра в Лондоне и российского проката фильма "Бэтмен".
Советник президента РФ, председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал российские компании и организации обжаловать санкции в судебном порядке. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале СПЧ.
По его мнению, вводимые против России ограничения неправомерны. В качестве примера он привёл отмену гастролей Большого театра в Лондоне и российского проката фильма "Бэтмен". Он выразил сомнения в том, что в контрактах предусмотрен пункт об отмене мероприятий в случае проведения спецопераций.
"Эта инициатива о расторжении договоров исходит от одной из сторон и принципиально отличается от форс-мажорной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Полагаю, что российским компаниям следует обратиться в суды и взыскивать со своих контрагентов понесённые убытки", — считает Фадеев.
Кроме того, эксперт назвал произволом отстранение российских сборных и клубов от международных соревнований. Он объяснил, что в городах, где отменены хоккейные чемпионаты, реконструировались арены, в которые были вложены большие деньги государства и частных инвесторов. Следовательно, инициатива нанесёт ущерб российским инвесторам и принесёт прибыль организаторам перенесённых чемпионатов в других странах.
Отмену этапа "Формулы-1" в Сочи Фадеев назвал политически мотивированным нежеланием одной из сторон договора исполнять свои обязательства. Он считает, что формулировка "Приостановление исполнения договора", скорее всего, маскирует отказ от его исполнения и за этим обязательно должно последовать судебное разбирательство.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию событий.
Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей