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1 марта, 14:02

Глава СПЧ Фадеев призвал российские компании обжаловать санкции в судах

В качестве примера он привёл отмену гастролей Большого театра в Лондоне и российского проката фильма "Бэтмен".

Советник президента РФ, председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал российские компании и организации обжаловать санкции в судебном порядке. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале СПЧ.

По его мнению, вводимые против России ограничения неправомерны. В качестве примера он привёл отмену гастролей Большого театра в Лондоне и российского проката фильма "Бэтмен". Он выразил сомнения в том, что в контрактах предусмотрен пункт об отмене мероприятий в случае проведения спецопераций.

"Эта инициатива о расторжении договоров исходит от одной из сторон и принципиально отличается от форс-мажорной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Полагаю, что российским компаниям следует обратиться в суды и взыскивать со своих контрагентов понесённые убытки", — считает Фадеев.

Кроме того, эксперт назвал произволом отстранение российских сборных и клубов от международных соревнований. Он объяснил, что в городах, где отменены хоккейные чемпионаты, реконструировались арены, в которые были вложены большие деньги государства и частных инвесторов. Следовательно, инициатива нанесёт ущерб российским инвесторам и принесёт прибыль организаторам перенесённых чемпионатов в других странах.

Отмену этапа "Формулы-1" в Сочи Фадеев назвал политически мотивированным нежеланием одной из сторон договора исполнять свои обязательства. Он считает, что формулировка "Приостановление исполнения договора", скорее всего, маскирует отказ от его исполнения и за этим обязательно должно последовать судебное разбирательство.

Глава СПЧ Фадеев предложил заблокировать Facebook на время "Операции Z"

Глава СПЧ Фадеев предложил заблокировать Facebook на время "Операции Z"

Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию событий.

Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей

Оксана Попова

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