Глава СПЧ Фадеев предложил заблокировать Facebook на время "Операции Z"

По его словам, российские власти неоднократно выносили компании предупреждения, на которые соцсеть никак не реагирует.

Соцсеть Facebook блокирует публикации про поддержку и сочувствие Российской армии, однако в то же время допускает огромный поток недостоверной информации. Такое заявление сделал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, предложив временно заблокировать Facebook на территории России.

"Facebook, с одной стороны, организует очень жёсткую цензуру, я бы назвал это военной цензурой. Он очень жёстко не допускает на свои страницы сколько-нибудь сочувствующие Российской армии и России выступления, очень жёстко... С другой стороны, идёт огромный поток фейковой информации, продвигается масса ложных видео, сообщений", — приводит слова главы СПЧ РИА "Новости".

Фадеев назвал Facebook инструментом военной пропаганды, а не частной компанией, которой следовало бы держаться в стороне. При этом глава СПЧ добавил, что российские власти неоднократно выносили компании предупреждения, на которые соцсеть абсолютно никак не реагирует.