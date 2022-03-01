Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 странах Европы

Cоциальная сеть "Инстаграм" заблокировала все аккаунты российского телеканала RT в 27 европейских странах из-за проводимой Москвой военной операции на Украине. Об этом сообщил RT в "Телеграме".

RT опубликовал текст письма от администрации соцсети. Там приводится список всех стран, где теперь российское СМИ будет недоступно. Среди них Италия, Франция, Германия, Австрия, Чехия, Греция, Польша, Испания и другие.