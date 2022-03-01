Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 странах Европы
Ранее глава ЕК назвала материалы российских СМИ "токсичной и вредоносной дезинформацией".
Cоциальная сеть "Инстаграм" заблокировала все аккаунты российского телеканала RT в 27 европейских странах из-за проводимой Москвой военной операции на Украине. Об этом сообщил RT в "Телеграме".
RT опубликовал текст письма от администрации соцсети. Там приводится список всех стран, где теперь российское СМИ будет недоступно. Среди них Италия, Франция, Германия, Австрия, Чехия, Греция, Польша, Испания и другие.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. В ответ Запад ввёл санкции и подверг запретам и цензуре российские СМИ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз запретит вещание телеканала Russia Today (RT) и радио Sputnik в странах сообщества. Их материалы она назвала "токсичной и вредоносной дезинформацией". В свою очередь, Google приступил к блокировке ютуб-каналов RT и Sputnik в Европе.
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