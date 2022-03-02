Глава СПЧ: Пропаганда в эфирах "Эха Москвы" и "Дождя" оправдывает действия противников РФ

Пропаганда, которая обсуждалась на ресурсах радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*, оправдывает действия противников России. Об этом заявил советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев, его слова опубликовала пресс-служба Совета по правам человека в телеграм-канале.

"Я хочу обратить внимание вот на какой момент: почему в прямых эфирах этих СМИ во время военных действий выступают такие одиозные персонажи, как [журналист] Дмитрий Гордон и [замгоссекретаря США] Виктория Нуланд?" — задался Фадеев вопросом.

Он подчеркнул, что на протяжении 45 минут "главный киевский пропагандист" в эфире "Эха Москвы" оскорблял российскую власть, говорил о своей ненависти к РФ и обещал "тысячи трупов российских мальчиков". А Нуланд, которая "была одним из главных организаторов Майдана в 2014 году", более десяти минут в беседе с главным редактором "Дождя" говорила о том, что "русские гибнут в бойне непонятно за что", о поддержке выступающих против спецоперации россиян, о призыве лидера РФ Владимира Путина к ответу и о поставках вооружения Украине.

Такие разговоры с "противниками РФ" в нынешних обстоятельствах Фадеев назвал запредельными. По его словам, вряд ли американские СМИ взяли бы сейчас интервью у официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"То, что мы наблюдаем, — это в лучшем случае ошибка, а в худшем — пропаганда, оправдывающая действия противников России", — заключил он.