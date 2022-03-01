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Регион
Опубликовано 1 марта 2022, 17:59

Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"

Причиной для этого стали публикации с призывами к экстремистской деятельности. Отмечается, что СМИ распространяли ложные сведения о действиях российских военнослужащих в рамках "Операции Z".

Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам "Эха Москвы" и телеканала "Дождь"*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах "Эхо Москвы" и "Телеканал "Дождь" информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР Генеральной прокуратурой РФ <…> внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о принятии мер по ограничению доступа к указанным информационным ресурсам", — говорится в сообщении.

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Ранее Роскомнадзор призвал ряд СМИ удалить фейки о российской спецоперации на Украине. В ведомстве предупредили о штрафах до пяти миллионов рублей за публикацию недостоверных сведений. В случае невыполнения данного требования доступ к ресурсам будет ограничен.

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Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.


* Включён в реестр СМИ-иноагентов.

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Коллаж © LIFE. Фото © Алексей Смышляев, Вячеслав Прокофьев

Николь Вербер
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