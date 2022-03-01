Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"

Причиной для этого стали публикации с призывами к экстремистской деятельности. Отмечается, что СМИ распространяли ложные сведения о действиях российских военнослужащих в рамках "Операции Z".

Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам "Эха Москвы" и телеканала "Дождь"*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах "Эхо Москвы" и "Телеканал "Дождь" информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР Генеральной прокуратурой РФ <…> внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о принятии мер по ограничению доступа к указанным информационным ресурсам", — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор призвал ряд СМИ удалить фейки о российской спецоперации на Украине. В ведомстве предупредили о штрафах до пяти миллионов рублей за публикацию недостоверных сведений. В случае невыполнения данного требования доступ к ресурсам будет ограничен.