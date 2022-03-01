Собянин: Все попытки организовать уличные беспорядки в Москве будут пресекаться
Он отметил, что россиян "пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить", а также добавил, что "внешние враги" не страшны, когда народ един и сплочён.
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не поддаваться на призывы провокаторов, поскольку они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, а также отметил, что все попытки организовать беспорядки будут пресекаться.
"Все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться. Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет", — написал градоначальник в своём блоге.
По его словам, все столичные программы будут реализованы, а развитие города будет продолжено. При этом Собянин подчеркнул, что Москва много раз в своей истории переживала сложные времена и всегда побеждала, а также выразил уверенность, что так будет и в этот раз.
"Прошу не поддаваться на призывы провокаторов, они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, который мы не так давно наблюдали в том же Казахстане", — добавил мэр Москвы.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков