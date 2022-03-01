Собянин: Все попытки организовать уличные беспорядки в Москве будут пресекаться

Он отметил, что россиян "пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить", а также добавил, что "внешние враги" не страшны, когда народ един и сплочён.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не поддаваться на призывы провокаторов, поскольку они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, а также отметил, что все попытки организовать беспорядки будут пресекаться.

"Все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться. Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет", — написал градоначальник в своём блоге.

По его словам, все столичные программы будут реализованы, а развитие города будет продолжено. При этом Собянин подчеркнул, что Москва много раз в своей истории переживала сложные времена и всегда побеждала, а также выразил уверенность, что так будет и в этот раз.