Песков: Пока рано говорить о встрече Путина и Зеленского

Ранее не исключил вероятности белорусский лидер Александр Лукашенко в случае достижения прогресса на переговорах.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока рано делать заключения о возможности встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.