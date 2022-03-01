Песков: Пока рано говорить о встрече Путина и Зеленского
Ранее не исключил вероятности белорусский лидер Александр Лукашенко в случае достижения прогресса на переговорах.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока рано делать заключения о возможности встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Пока рано делать такие заключения", — сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, допускают ли такую возможность в Кремле.
Напомним, вчера в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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