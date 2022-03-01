Песков: Пока рано говорить о встрече Путина и Зеленского

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока рано делать заключения о возможности встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Пока рано делать такие заключения", — сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, допускают ли такую возможность в Кремле.